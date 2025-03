Deutsche Bahn plant Umbau: Was wird aus der Bahnschranke in Radersdorf?

Tunnel, Brücke – oder doch wieder eine Schranke? Die Deutsche Bahn will in den kommenden Jahren den Bahnübergang beim Kühbacher Ortsteil Radersdorf erneuern. Um mit den Planungen überhaupt starten zu können, benötigt die Bahn allerdings die Zustimmung des Landkreises. Dabei spielt auch die Ausgestaltung des neuen Bahnübergangs eine Rolle.

Weil die Bahnstrecke die Kreisstraße AIC7 quert, muss der Landkreis Aichach-Friedberg als Straßenbaulastträger ein grundsätzliches Okay für den Start der Planungen geben. Die Deutsche Bahn könnte sich nämlich laut ihres Antrags vorstellen, „einen höhenfreien Ersatz zu schaffen“. Damit ist gemeint, dass die Kreisstraße das Gleis künftig auch überbrücken oder untertunneln könnte. Im Antrag heißt es weiter, dass diese Lösungen grundsätzlich wartungs- und störungsärmer als eine Schrankenanlage seien, die den Bahnübergang momentan noch sichert. Anstelle einer Brücke oder eines Tunnels könne aber auch erneut eine technische Lösung infrage kommen.

Egal ob Tunnel, Brücke oder Schranke: Kreis Aichach-Friedberg müsste keine Kosten tragen

Der Kreisentwicklungsausschuss stimmte dem Antrag bei einer Gegenstimme von Maria Posch (ÖDP) zu. Die Deutsche Bahn kann nun also mit ihren Planungen beginnen, welche Lösung aus ihrer Sicht am sinnvollsten ist. Bis wann welche Ergebnisse vorliegen, steht aber noch in den Sternen. Vom Landratsamt heißt es auf Nachfrage: „Wir wissen noch gar nicht, wie es aussehen soll und sind auch kein aktiver Bestandteil der Planungen.“

Klar ist dafür bereits, dass auf den Landkreis keine Kosten zukommen würden – unabhängig von der künftigen Lösung. Zwar müsste die Deutsche Bahn bei einem höhenfreien Ersatz eine Vereinbarung mit dem Landkreis abschließen. Wie die Bahn in ihrem Antrag aber mitteilt, würde sich durch eine solche bauliche Maßnahme die Sicherheit am Bahnübergang erhöhen. Nach der aktuellen Gesetzeslage würden sich deshalb Bund, Freistaat und die für solche Maßnahmen zuständige DB-Tochter Infrago die Kosten teilen.