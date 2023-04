Kühbach-Radersdorf

18:00 Uhr

Restaurant Olympia in Radersdorf hat neue Wirtsleute

Im Restaurant Olympia am See am Radersdorfer Baggersee bewirten jetzt Luminita Zafiridis und ihr Sohn Kyriakos die Gäste mit griechischen Spezialitäten.

Plus Die Familie Skandalaki hat das Restaurant Olympia am Radersdorfer See abgegeben. Luminita Zafiridis und ihr Sohn haben übernommen. Es bleibt griechisch.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Einen neuen Pächter hat das griechische Restaurant Olympia am Radersdorfer See (Gemeinde Kühbach), nachdem die Pächterfamilie Skandalaki zum 20. März aufgehört hatte. Jetzt bieten Luminita Zafiridis und ihr Sohn Kyriakos dort Feines aus Griechenland an. Der Name des Lokals, Olympia am See, sowie die Telefonnummer haben sich nicht geändert. Wohl aber die Speisenkarte.

Dort sind neben Klassikern wie Zaziki und Taramas (Fischrogenpaste) nun auch neue Gerichte, wie zum Beispiel Lachs- oder Lammfilet zu finden. Auch bei den Vorspeisen habe sich etwas geändert, so Kyriakos Zafiridis. Seine Mutter und er kommen beide aus Schrobenhausen und haben dort jahrelang in griechischen Lokalen Erfahrung in der Gastronomie gesammelt. Nun sind sie erstmals Pächter eines Lokals.

