Rauch am Kindergarten in Kühbach ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Am Kühbacher Kindergarten St. Magnus kommt es am Montagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Zunächst heißt es, es gebe einen Brand im Freien.

Feuerwehr und Polizei sind am Montag gegen 18 Uhr zum katholischen Kindergarten St. Magnus in Kühbach geeilt. Wie die Aichacher Polizei am Dienstag mitteilte, war zunächst von einem Brand im Freien die Rede.

Rauch in Müllcontainer am Kindergarten sorgt für Feuerwehr-Einsatz

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stellte sich allerdings bald heraus, dass es sich lediglich um eine stärkere Rauchentwicklung in einem Müllcontainer handelte. Die Freiwillige Feuerwehr Kühbach hatte die Sache schnell im Griff.

Wie es zu dem Rauch gekommen war, ließ sich nicht mehr feststellen. Die Einsatzkräfte konnten bald wieder abrücken. (nsi)