Renovierung des jahrhundertealten Großhausener Pfarrhofs ist beendet

Plus Mit viel Aufwand und Idealismus wurde der Großhausener Pfarrhof saniert. Nun sind die Arbeiten beendet und das über 300 Jahre alte Gebäude steht da wie neu.

Der Pfarrhof im Kühbacher Ortsteil Großhausen stammt aus dem 18. Jahrhundert. Das Gebäude wurde aufwändig saniert. Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen. Nun kehrt in dem Pfarrhof wieder Leben ein.