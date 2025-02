Roswitha Berg hat jetzt Zeit für Reisen und Hobbys

Ihre Ruhestandsurkunde erhielt Roswitha Berg, Lehrerin an der Kühbacher Grund- und Mittelschule, von Schulamtsdirektorin Carola Zankl überreicht. Nach 42 Dienstjahren wurde die engagierte und beliebte Fachlehrerin im Kreis ihrer Kolleginnen und Kollegen feierlich verabschiedet. Sie denke sicher gerne an die Schule zurück, doch jetzt habe sie endlich mehr Zeit für Hobbys und Reisen, sagte Berg. Als Erstes steht ein Skiurlaub auf dem Plan, das Motorrad steht in der Garage und Hongkong wartet auch schon.

