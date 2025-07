Saisonabschluss bei den Vereinigten Schützen Kühbach

Die Vereinigten Schützen Kühbach feierten das Ende der Saison 2024/25 mit Jahreshauptversammlung und Endschießen mit knapp 50 Anwesenden. Der Abend begann mit einem gemeinsamen Abendessen. Anschließend wurden Preise verteilt. Hier wurden zuerst die Preise vom Gau Aichach verteilt, insbesondere ein Wanderpokal für Emma Strixner, die für den besten Teiler mit dem Lichtgewehr ausgezeichnet wurde. Ebenso wurden noch Pokale an Magdalena Augustin und Daniel Müller verteilt, die in ihrer Klasse im Rundenwettkampf jeweils mit deutlichem Abstand Einzelmeister wurden, sowie zwei Preise für den Meistertitel der zweiten Mannschaft mit dem Luftgewehr freistehend und aufgelegt. Außerdem wurden die Preise der Wintermeisterschaft verteilt. Hierbei handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem sämtliche Schützen über die gesamte Saison hinweg mindestens zehn mal 20 Schuss abgeben müssen, der Schütze mit den meisten Punkten wird Wintermeister. Mit dem Lichtgewehr gewann Marc Godin mit nur einem Ring Vorsprung vor Emma Strixner. In der Klasse Luftgewehr Jugend konnte sich Magdalena Augustin mit 1872 von 2000 möglichen Ringen deutlich durchsetzen, bei den Erwachsenen gewann Helena Müller mit 1856 Ringen. Mit der Luftpistole erreichte Christian Bolzer mit 1816 Ringen den ersten Platz. Unter den Auflage-Schützen setzten sich Detlef Müller mit dem Luftgewehr und Hans-Peter Hoch mit der Luftpistole durch. Das Schießbetrieb der Vereinigten Schützen wird noch bis zu den Sommerferien fortgesetzt. Die nächste Saison beginnt am 12. September.

