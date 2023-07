Sautrogrennen wird zum spritzigen Spektakel

Plus 28 Teams gehen beim Sautrogrennen des Burschenvereins auf dem Kühbacher Dorfweiher an den Start. Viele gehen baden. Das Publikum hat seinen Spaß.

Ein spritziges Spektakel war das Sautrogrennen, das der Kühbacher Burschenverein am Samstag auf dem Dorfweiher veranstaltete. 28 Zweier-Teams mit kreativen Namen und Kostümierungen traten vor mehreren hundert Zuschauerinnen und Zuschauern an, um den Sieger 2023 zu ermitteln.

Der Wettkampf fand im Duell – weißer Sautrog gegen blaue "Burschensau" – statt. Mussten die Teams im vergangenen Jahr noch eine gerade Strecke möglichst schnell und trocken zurücklegen, erwartete die Starter heuer ein ausgeklügelter Parcours.