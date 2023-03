Kühbach/Schiltberg

Kitas in Kühbach und Schiltberg kosten ab September mehr

Die Kita-Gebühren für die Kindertageseinrichtungen in der Verwaltungsgemeinschaft Kühbach steigen. Unser Bild zeigt die Kindertagesstätte St. Magnus in Kühbach.

Plus Der Gemeinderat Kühbach erhöht die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen der Marktgemeinde. Auch die Gemeinde Schiltberg ist betroffen.

Von Gerlinde Drexler

Durchschnittlich rund 113.000 Euro machte in den vergangenen drei Jahren das jährliche Defizit bei der Kindertageseinrichtung St. Magnus in Kühbach aus, das die Kommune tragen muss. In St. Martin in Unterbernbach lag das durchschnittliche Defizit bei 21.000 Euro. In der Sitzung am Dienstag griff der Gemeinderat den Vorschlag des Kinderzentrums St. Simpert auf und erhöht die monatlichen Elternbeiträge für die beiden Einrichtungen ab September, teilte Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher auf telefonische Nachfrage mit. Auch St. Maria Magdalena in Schiltberg ist von der Erhöhung betroffen.

