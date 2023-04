Halsbachgruppe stellt sich in diesem Jahr auf Verlust ein

Plus Der Wasserzweckverband Halsbachgruppe rechnet für dieses Jahr trotz deutlicher Erhöhungen beim Wasserpreis mit einem Fehlbetrag.

Eigentlich hatte die Halsbachgruppe für vergangenes Jahr einen Verlust von rund 35.000 Euro eingeplant. Nun schloss sie sogar mit einem leichten Gewinn ab. Das teilte Vorsitzender Johann Lotterschmid kürzlich bei der Sitzung des Wasserzweckverbandes mit. Der landkreisübergreifende Zweckverband versorgt die Schrobenhausener Ortsteile Hörzhausen, Halsbach, Öd und Gollingkreuth sowie Rettenbach und Unterbernbach (Markt Kühbach).

Im vergangenen Jahr fielen weniger Reparaturen an als eingeplant waren. Das ersparte dem Zweckverband Ausgaben von rund 25.000 Euro und führte unter dem Strich zu einem Jahresgewinn von knapp 10.000 Euro, wie Schatzmeister Helmut Bader bei der Vorstellung der Bilanz sagte.