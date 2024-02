Schrobenhausener Straße ist ab Montag gesperrt

In Kühbach gehen ab Montag die Arbeiten an Kanal und Wasserleitung in der Schrobenhausener Straße weiter. Ein Teilbereich ist gesperrt bis Ende August.

Die Bauarbeiten an der Schrobenhausener Straße in Kühbach gehen weiter. Darauf weist die Marktgemeinde Kühbach hin. Ab Montag, 19. Februar, ist die Schrobenhausener Straße, die Kreisstraße AIC7, für den Verkehr gesperrt. In einem Teilbereich dauert die Vollsperrung bis Ende August an.

In der Schrobenhausener Straße werden im Bereich zwischen den Hausnummern 23 und 28 Kanalbauarbeiten vorgenommen. Die Vollsperrung dauert dort bis Ende August.

Wasserleitungsbau in Kühbach bis Anfang Mai

Ebenfalls am Montag beginnt der Neubau der Wasserleitung in der Schrobenhausener Straße zwischen der Kreuzung Paarer Straße bis unmittelbar vor die Kreuzung mit Schulstraße und Pfarrer-Knaus-Straße. In dem Bereich sind die Kanalbauarbeiten bereits 2023 abgeschlossen worden. Die Sperrung in diesem Bereich dauert laut Ankündigung bis einschließlich Freitag, 3. Mai, an.

So verläuft die Umleitung in Kühbach

Die Umleitungsstrecke verläuft über die Paarer Straße (Kreisstraße AIC7) und die Westumfahrung (AIC6) zur B300 und von dort wieder auf die Kreisstraße AIC7, auch in gegenläufiger Richtung. Der landwirtschaftliche Verkehr wird von Rapperzell kommend über Oberschönbach und Mangelsdorf nach Kühbach geführt und von dort über Wirtschaftswege Richtung Winden und Paar.