"Schwarzfischer" am Kreuter Weiher bei Kühbach ertappt

Am Kreuter Weiher zwischen Haslangkreit und Winden angeln drei Personen - ohne Berechtigung. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fischwilderei.

Beim "Schwarzfischen" sind drei Personen am Donnerstagabend im Gemeindebereich Kühbach erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde das Trio gegen 20 Uhr beim Angeln am sogenannten Kreuter Weiher an der Ortsverbindungsstraße zwischen den Kühbacher Ortsteilen Haslangkreit und Winden ertappt. Sechs gefangene Fische lagen laut Polizei bereits am Ufer.

Die gefangenen Fische bekommt der Pächter des Weihers

Bei der Kontrolle stellte die Polizei fest, dass alle drei Personen im Alter zwischen 25 und 38 Jahren nicht im Besitz einer erforderlichen Berechtigung waren. Gegen die drei „Schwarzfischer“ wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fischwilderei eingeleitet. Die gefangenen Fische wurden an den Pächter des Gewässers ausgehändigt. (bac)