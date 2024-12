Seit 50 Jahren engagiert sich Ingrid Barkofen in der Jugendarbeit

Für ihr bemerkenswertes Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz in der Jugendarbeit der Tischtennisabteilung des TSV Kühbach wurde Ingrid Barkofen bei der Weihnachtsfeier mit einer besonderen Ehrung überrascht. Seit ihrem Eintritt in den TSV vor 50 Jahren hat sie sich stark für die Förderung der jungen Tischtennis-Spielerinnen und -spieler engagiert. Selbst mit knapp 80 Jahren steht sie nach wie vor jeden Montag in der Kühbacher Halle und unterstützt die Neueinsteiger beim Anfängertraining.

In seiner Laudatio hob Tischtennisvorsitzender Alois Durner die vielfältigen Rollen hervor, die Ingrid Barkofen im Laufe der Jahre übernommen hat: „Egal ob als Trainerin, Betreuerin, Trösterin, Fahrerin, Partyorganisatorin, Tanzkursgeberin oder Süßigkeitenspenderin, sie hat unermüdlich Gutes für die Tischtennisabteilung getan.“ Für ihre herausragenden Leistungen und ihr Engagement für den TSV im Allgemeinen war sie vor zehn Jahren zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Durner legte den jüngeren Generationen nahe: „Schaut sie euch an! Wenn man sich in der Jugendarbeit engagiert und sich um die Kinder und Jugendlichen im Verein kümmert, bleibt man so jung. Nehmt euch ein Beispiel an Ingrid.“ Er dankte Ingrid Barkofen herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz in der Jugendarbeit und der Nachwuchsförderung und überreichte ihr als Zeichen der Anerkennung ein Geschenk. Ihre langjährige Treue und ihr Engagement seien ein wertvoller Bestandteil der TSV-Familie und hätten maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung der Tischtennisabteilung beigetragen.