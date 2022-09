Sepp Mörtl ist tot: Er war als Sportler und AN-Mitarbeiter ein Langstreckler

Sepp Mörtl ist im Alter von 65 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. Der Kühbacher berichtete über Jahrzehnte hinweg für die Redaktion der Aichacher Nachrichten.

Wenn er am Telefon war oder auch mal auf Besuch in der AN-Redaktion, dann ging einem das bayerische Herz auf. Der Sepp hat gesprochen, wie ihm der Schnabel gewachsen war: „I bin’s, der Mörtl Sepp, i dad für eich do hingeh“, so hat er am Hörer eine Terminzusage gemacht und dann über Jahrzehnte hinweg immer zuverlässig Texte und Bilder geliefert – vom Schützenwettkampf genauso wie vom Dorffest.

Vergangene Woche ist der Sepp im Alter von erst 65 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. Fast 50 Jahre lang war er für die lokalen Zeitungen unterwegs – vom Brauereifestanstich bis zum Kriegerjahrtag. Josef Mörtl (Kurzzeichen möd) war einer der langjährigsten freien Mitarbeiter in der Geschichte der Aichacher Nachrichten. Er berichtete vor allem über Kühbach, wo er mit seiner Familie lebte, aber auch aus anderen Orten im Wittelsbacher Land und besonders gerne und oft über Gundelsdorf, wo er aufwuchs. Sein Vater Georg Mörtl war bis zur Gebietsreform 1976 Bürgermeister im heutigen Pöttmeser Ortsteil.

Er begeisterte sich für den Schießsport und die Leichtathletik

Besonders begeistern konnte sich der gelernte Schriftsetzer und spätere Korrektor für den Schießsport und für das Laufen. Mörtl war selbst auf der Langstrecke aktiv und bewältigte sogar Ultramarathon-Strecken. Aber er lief nicht nur selbst, er setzte sich auch aktiv für den Breitensport ein. In Gundelsdorf organisierte er über fast drei Jahrzehnte hinweg den Wintercross. Eigentlich wollte Mörtl 1991 auf dem Tagberg, dem Hausberg des Ortes, eine Skilanglauf-Meisterschaft ausrichten. Die Strecke war präpariert, die Pokale angeschafft, die Einladungen verschickt. Doch dann setzte Tauwetter ein. In Windeseile wurde im Ebenrieder Forst eine rund vier Kilometer lange bergige Crossstrecke festgelegt und tags darauf fand die Premiere des Wintercross statt. Gerade mal neun Starter seien es damals gewesen, hat er uns mal erzählt. Daraus wurde über die Jahre hinweg eine Laufveranstaltung mit Athleten aus der ganzen Region. Besonders glücklich war der Sepp, wenn es wirklich mal Winter war und die Strecke durch einen verschneiten Wald führte und immer nachher bei der Siegerehrung und der Feier mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der „Post“.

Die Trauerfeier für Sepp Mörtl ist am Donnerstag

Die AN-Lokalredaktion verliert mit Sepp Mörtl einen lieben Kollegen. Auch als es ihm gesundheitlich immer schlechter ging, hat er bis vor wenigen Jahren immer noch mit Freude und Begeisterung für unsere Zeitung berichtet. Er hinterlässt seine Frau Dagmar und Sohn Christoph. Rosenkranz mit Trauergottesdienst und Beisetzung ist am Donnerstag, 29. September, 9.30 Uhr in Kühbach.