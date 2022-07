Beim Brauereifest Kühbach wäre die Sicherheitswacht nicht gefragt

Plus Laut Polizei könnte eine Sicherheitswacht die Security beim Brauereifest nicht ersetzen. Der Kühbacher Gemeinderat reagiert verhalten auf die Idee.

Ein Bindeglied zwischen der Polizei und der Bevölkerung soll die ehrenamtliche Sicherheitswacht sein. Stefan Lesti von der Polizeiinspektion Aichach stellte das Konzept dem Kühbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vor. Er betonte: "Wir wollen keiner Gemeinde eine Sicherheitswacht vor die Nase setzen.“