Kühbach

vor 2 Min.

Streit und Faustschläge in der Osternacht in Kühbach

Bei einer Schlägerei in der Osternacht in der Kühbacher Gartenstraße sind mehrere Personen verletzt worden.

Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten in der Gartenstraße am frühen Sonntagmorgen. Polizei: Mindestens zwei Verletzte nach Faustschlägen in Gesicht.

Bei einem handfesten Streit in der Osternacht in Kühbach sind mehrere Personen verletzt worden. Laut Polizeiangaben ist es am Sonntagmorgen gegen 5.35 Uhr in der Gartenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Dabei wurden mindestens zwei Personen durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Polizei: Anzeige wegen Körperverletzung Die Getroffenen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Aichach gebracht. Die Beteiligten erwartet laut Polizeibericht eine Anzeige wegen Körperverletzung. (cli)

