Therapiepony „Daisy“ holt sich im Pfarrer-Knaus-Heim Leckerli ab

Das Pfarrer-Knaus-Heim in Kühbach bekam Besuch von Therapiepony „Daisy“ . Das Pony besucht ehrenamtlich Altenheime, Hospize und Behinderteneinrichtungen. „Daisy“ fuhr erst mit ihrer Betreuerin Elke Schneider mit dem Aufzug in den zweiten Stock, wo die Bewohner schon sehr gespannt auf den Besuch warteten. Zusammen mit der Betreuerin ging „Daisy“ zu jeden einzelnen Bewohner und holte sich ein Leckerli ab. Manche Bewohner streichelten „Daisy“ liebevoll oder kämmten und bürsteten das Pony. Am Schluss gab es noch einen großen Applaus für diesen schönen kurzweiligen Nachmittag und den Wunsch auf ein Wiedersehen.

Elke Albrecht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leckerli Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kühbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis