Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten an der Wertstoffsammelstelle in Kühbach öffnet sie wieder am gewohnten Platz an der Daimlerstr. 7 in Kühbach ihre Pforten. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert, jeweils freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

Helene Monzer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Umbauarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertstoffsammelstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis