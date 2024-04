Unbekannter Täter lässt Ortsschild in der Gemeinde Kühbach mitgehen

Die Polizei sucht nach einem Täter, der ein Ortsschild im Gemeindebereich Kühbach gestohlen hat. Warum dieser Diebstahl kein Kavaliersdelikt ist.

Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren im Landkreis Aichach-Friedberg Ortsschilder gestohlen. Die Polizei wies deshalb mehrfach darauf hin, dass dies kein Kavaliersdelikt sei, sondern unter anderem auch die Sicherheit in den Gemeinden gefährden könnte. So würden gerade Auswärtige schlechter erkennen, wo die Geschwindigkeit aufgrund des Ortsbeginns gedrosselt werden muss, wenn das Ortsschild fehlt.

Polizei ermittelt nach Diebstahl im Gemeindebereich Kühbach

Jetzt wurde wieder eine Ortstafel entwendet, und zwar im Kühbacher Ortsteil Paar. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl zwischen Freitag, 19. April und Montag, 22. April. Ein unbekannter Täter ließ demnach das Ortsschild Paar im Bereich der Von-Haslang-Straße auf der Höhe des Kinderspielplatzes mitgehen.

Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahldeliktes und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08251/8989-11. (AZ)

