Autofahrer übersieht Gegenverkehr beim Linksabbiegen

In Kühbach stießen zwei Autos zusammen. Ein Mann prallte beim Linksabbiegen in den Gegenverkehr. Auch der entgegenkommende Autofahrer bekommt nun Ärger mit der Polizei.

Zwei Autos sind in Kühbach am Sonntag gegen 20 Uhr zusammengestoßen. Ein 48-Jähriger war auf der Pfarrer-Knaus-Straße in südlicher Richtung unterwegs und wollte nach links in die Brunnenstraße abbiegen. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei einen 53-Jährigen, der ihm mit seinem Auto entgegenkam und Vorfahrt gehabt hätte.

Unfallbeteiligter sitzt in Kühbach mit 1,7 Promille am Steuer seines Autos

Als Polizeibeamte den Unfall aufnahmen, bemerkten sie, dass der 53-Jährige nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von fast 1,7 Promille. Daher ordneten die Beamten bei dem Mann eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro. Den alkoholisierten Autofahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (nsi)