Kühbach-Unterbernbach

18:04 Uhr

Extra-Streicheleinheiten für die tierischen Therapeuten

Plus Am Tag der offenen Tür auf dem Paulihof gibt es Einblick in die Arbeit der heilpädagogischen Wohngruppe im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach. Die Tiere sind besonders wichtig.

Von Monika Walter

Vermutlich nutzten viele Familien das herrliche Wetter am Sonntag für einen Badeausflug. Ulrike Heigenmooser, Heilpädagogin und Leiterin des Paulihofs in Unterbernbach (Markt Kühbach), blickt am Abend trotzdem zufrieden auf einen gelungenen, harmonischen Tag der offenen Tür zurück.

Die stationäre heilpädagogisch-therapeutische Wohngruppe für traumatisierte Kinder und Jugendliche gibt es bereits seit 2005 in dem Kühbacher Ortsteil. Damals suchte der Kinderschutz München nach einem Objekt für eine Wohngruppe. Ulrike Heigenmooser las im Paaranzeiger von einer Hofstelle in Unterbernbach. Kurzerhand fuhr sie hin und lief – verbotenerweise – über das circa 30.000 Quadratmeter Grundstück, wie sie erzählt. Als sie auf der Terrasse saß, spürte sie: "Das ist es". Und so übernahm der Kinderschutz Wohnhaus, landwirtschaftliche Gebäude und Flächen und gründete die stationäre Wohngruppe.

