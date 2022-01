Heilpädagogik: Darf der Paulihof in Unterbernbach bleiben?

Plus Ulrike Heigenmooser und Sandra Sailer zittern alljährlich um die Verlängerung ihres Pachtvertrags. Der Paulihof steht für heilende Pädagogik mit Tieren und der Natur.

Ulrike Heigenmooser und Sandra Sailer, die Leiterinnen der Paulihof-Kinderhilfe gGmbH, werden langsam unruhig. Zur Mitte des Jahres, genauer gesagt zum 30. Juni, könnte der Verpächter, der Kinderschutz München, den Pachtvertrag für die Anlage im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach kündigen. Das würde bedeuten, dass die Kinder und Jugendlichen, die aktuell auf dem Paulihof leben, ebenso in eine ungewisse Zukunft blicken wie die Tiere auf dem Hof - und die beiden Heilpädagoginnen sowie 14 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.