Lastwagen landet bei Unterbernbach im Graben: Straße stundenlang gesperrt

Zwischen Unterbernbach und Radersdorf kommt ein Lastwagen von der Straße ab und kippt um. Die Kreisstraße ist sieben Stunden lang gesperrt, der Schaden ist groß.

Ein Lastwagen ist am Donnerstag gegen 16.20 Uhr zwischen Unterbernbach und Radersdorf (Markt Kühbach) umgestürzt. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Es entstand ein Sachschaden rund 100.000 Euro. Die Kreisstraße AIC5 war wegen der Bergung der Ladung und des Lastwagens etwa sieben Stunden lang gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, war der 54-jährige Fahrer von Unterbernbach kommend auf der Kreisstraße AIC5 in Richtung Radersdorf unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Straßengraben kippte. Der Grund war laut Polizei ein technischer Mangel an dem Fahrzeug.

Unfall bei Unterbernbach: Feuerwehren und Polizei im Einsatz

Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Lastwagen entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Sie bezifferte den Sachschaden mit rund 100.000 Euro. Der Flurschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Für die Bergung der Ladung - 22 Tonnen Holz - und des Lastwagens war die Kreisstraße AIC5 von 19 Uhr bis etwa 2 Uhr nachts gesperrt. Die Feuerwehr Unterbernbach regelte mit der Feuerwehr Hörzhausen den Verkehr, der bis zur Sperrung an dem Lkw vorbeigeleitet wurde. Später übernahm sie das Ausleuchten der Einsatzstelle und unterstützte das Abschleppunternehmen beim Entladen und Bergen des Lastwagens.