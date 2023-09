Kühbach, Unterbernbach

Pfarrer Simon Fleischmann startet in der Pfarreiengemeinschaft Kühbach

Plus Seit 1. September ist der 38-Jährige im Amt - und fühlt sich wohl in Kühbach. Bei mehreren Gottesdiensten hat er einige Gläubige seiner Gemeinde bereits kennengelernt.

Seit 1. September ist der neue Pfarrer Simon Fleischmann der Pfarreiengemeinschaft Kühbach mit den Pfarreien Unterbernbach, Großhausen, Unterschönbach und Kühbach nun im Amt. Am Fest des Kirchenheiligen Magnus zelebrierte Fleischmann erstmals die Heilige Messe. Mit dem Lied "Gott grüße dich" begrüßten die Gläubigen zu Beginn der Messe den neuen Pfarrer. Für die Pfarrei überreichte anschließend Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Wagner eine Kerze und wünschte einen guten Start: "Es ist schön, dass wir unmittelbar nach dem Abschied von Pfarrer Paul Mahl Sie in unserer Mitte begrüßen können und es freut uns alle, dass Sie als junger Priester mit uns gemeinsam auf den Weg zu Gott machen." Auch Pfarrer Fleischmann brachte seine Freude zum Ausdruck: "Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit in Kühbach." Offiziell wird er am 22. Oktober eingeführt.

Pfarrer Fleischmann war zuvor in Mindelheim als Kaplan tätig

Simon Fleischmann kommt aus Pfaffenhofen an der Ilm. Nach seiner handwerklichen Ausbildung als Automechaniker holte der 38-Jährige sein Abitur am Erzbischöflichen Spätberufenenseminar St. Matthias in Wolfratshausen-Waldram nach. Im Juli 2016 schloss er sein Theologiestudium erfolgreich ab und begann im September seinen Pastoralkurs in der Pfarrei St. Elisabeth in Augsburg-Lechhausen. Am 24. Juni 2018 wurde er von Bischof Dr. Konrad Zdarsa im Augsburger Dom zum Priester geweiht. Es folgten Stationen als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Dillingen an der Donau und Mindelheim. Für Pfarrer Fleischmann war es eine wichtige und prägende Zeit: "Jeder Dienstort hat mir dabei je eigene Aspekte von Seelsorge und Glaubensverkündung vor Augen geführt."

