Unterbernbacher Soldatenverein sucht Vorsitzenden - es droht die Auflösung

Dem Krieger- und Soldatenverein im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach droht nach 124 Jahren die Auflösung. Bei der General- beziehungsweise Auflösungsversammlung fand sich erneut kein neuer Vorsitzender.