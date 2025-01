Millionenschaden nach „gigantischem Feuer“: Was zum Großbrand bei Kühbach bekannt ist

Es sei schon ein Einsatz gewesen, an den sich die Feuerwehrleute auch noch in Jahren erinnern werden, da ist sich Kreisbrandmeister Dominik Sauter sicher. „Das macht schon auch auf erfahrene Einsatzkräfte Eindruck, wenn man aus Kilometern Entfernung den Feuerschein und die Rauchschwaden sieht“, sagt Sauter. So war es auch am späten Mittwochabend, als im Kühbacher Ortsteil Unterschönbach eine landwirtschaftliche Maschinenhalle in Flammen aufging – und die Einsatzkräfte bis Donnerstagvormittag beschäftigte.

Dominik Durner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Millionenschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kühbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis