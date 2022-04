Verbandskläranlage im Paartal als Erfolgsmodell der Nachbarn

Plus Das Gemeinschaftsprojekt der Marktgemeinden Kühbach und Inchenhofen wird eingeweiht. Beide Bürgermeister loben die Zusammenarbeit der Nachbarkommunen.

„Erfolg hat man niemals allein!“ Dieses Zitat von Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela nahmen die Bürgermeisterkollegen Heinz Kerscher und Toni Schoder als Leitsatz bei ihrer gemeinsamen Ansprache zur Einweihung der neuen Verbandskläranlage Paartal. Sie wollten damit den engen Schulterschluss und die hervorragende Zusammenarbeit der beiden Nachbargemeinden Kühbach und Inchenhofen im Zweckverband demonstrieren.