Vereine helfen mit türkischen Spezialitäten den Erdbebenopfern

Mehrere Vereine stellen gemeinsam eine Benefizaktion in Kühbach für die Erdbebenopfer in der Türkei auf die Beine. Sie sind vom Zuspruch überwältigt.

Über 50.000 Tote, unzählige Verletzte und wohl mehrere Millionen Obdachlose – das ist die bisherige Bilanz des verheerenden Erdbebens Anfang Februar in der Türkei und Syrien. Um einen Beitrag zur Linderung der Not zu leisten, veranstalteten 14 Vereine am Sonntag im Kühbacher Sportpark eine Benefizveranstaltung zugunsten der Erdbebenopfer. Vertreten waren dort Moscheevereine, türkische Elternvereine und Sportvereine – viele davon aus Augsburg, aber auch welche aus dem Wittelsbacher Land wie der TSV Kühbach.

Setenay Özdemir, deren Mutter im Verein türkischer Eltern Aichach – dem Hauptorganisator – ist, erzählte, dass die Verantwortlichen besonders stolz darauf seien, auch konkurrierende Sportvereine, die sonst zusammen am selben Ort kaum vorstellbar seien, unter ein Dach gebracht zu haben. Alle Beteiligten hatten gemeinsam, dass für sie die Solidarität mit den Opfern und der absolute Wille zu helfen an erste Stelle standen.

Benefizaktion in Kühbach: Veranstalter sind vom Zuspruch überwältigt

Ausgesprochen viele Besucher und Besucherinnen kamen in der großen Sporthalle zusammen, um sich zu informieren, Zeit miteinander zu verbringen und die vielen angebotenen kulinarischen Spezialitäten zu genießen. "Wir sind total überwältigt!", sagte Özdemir.

Überwältigend viele Besucher und Besucherinnen kamen zur Benefizveranstaltung nach Kühbach. Foto: Inge von Wenczowski

Angeboten wurden überwiegend Speisen wie Fisch- oder Frikadellen-Brötchen, oder auch Tantuni, gefüllte Rollen aus Fladenbrot. Die Mitglieder aller Vereine hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um ihre Gäste zu verwöhnen. Salate verschiedenster Art sowie allerlei süße Leckereien wurden von ihnen zubereitet und angeboten.

Darüber hinaus gab es eine Tombola zugunsten der Erdbebenopfer, liebevoll gestaltete Handarbeiten aus Makramee und vieles mehr.

Muslimische Seelsorge Musa stellt sich vor

Der Verlust des Wohnraums sowie materieller Werte ist nur ein Aspekt einer Naturkatastrophe. Nicht weniger schwer wiegen oftmals die psychischen Probleme Betroffener, sei es durch Traumata oder den Tod eines geliebten Menschen. Personen aus dem muslimischen Kulturkreis beizustehen, hat sich die Muslimische Seelsorge Augsburg (Musa) zum Ziel gemacht. Auch sie war mit einem Informationsstand in der Sporthalle vertreten.

Einige Mitglieder boten hübsche Handarbeiten an. Foto: Inge von Wenczowski

Wie Projektleiterin Nurdan Kaya erklärte, werden in ihrer Vereinigung muslimische Seelsorger und Seelsorgerinnen ausgebildet, um Menschen in schwierigen persönlichen Situationen wie Krankheit, Trauer oder Tod helfen und Trost spenden zu können. Besonders wichtig war es ihr, dabei zu betonen, dass bei ihrer Arbeit jederzeit überkonfessionell, ohne jegliche Trennung nach Herkunft und Religion, gehandelt werde. "Alle Menschen sind gleich", betonte sie.

Auch die Fußball-Akademie Augsburg ist in Kühbach

Auch mit dem Kriseninterventionsteam besteht laut der Projektleiterin eine enge Zusammenarbeit. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Musa werden von diesem ausgebildet. So stand die Vereinigung in dieser Funktion beispielsweise den Menschen direkt vor Ort in der Türkei tatkräftig zur Seite. Kayas Wunsch war, dass sich mehr Interessierte in Richtung Seelsorge ausbilden ließen, sodass bei großen Krisen wie dem Erdbeben ein Krisenstab zusammengestellt werden könnte. Auf diese Weise könne noch viel mehr bewirkt werden, meinte sie.

Ali Senergil (links) und Memduh Tunc waren mit der Fußball-Akademie Augsburg vor Ort. Foto: Inge von Wenczowski

Zur Freude überwiegend der jüngeren Gäste war die Fußball-Akademie Augsburg ebenfalls in Kühbach mit dabei. Die Akademie hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Talente über das Vereinstraining hinaus zu fördern und zu unterstützen. Mit einem Ball ins aufgestellte Ziel zu treffen, machte den Nachwuchsfußballern am Sonntag riesigen Spaß.

Organisatoren sammeln weiter Spenden

Der Erlös der Veranstaltung - insgesamt 41.000 Euro kamen durch den Verkauf und Spenden zusammen - soll direkt an Hilfsorganisationen in der Türkei übergeben werden, sodass unter anderem Kleidung, Medikamente und Zelte für die vielen obdachlos Gewordenen bereitgestellt werden können. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn auch unabhängig von der Benefizveranstaltung weiterhin gespendet würde. Möglich ist dies direkt auf das Konto des Vereins türkischer Eltern Aichach, IBAN: DE 37 7205 1210 0560 1667 38, BIC: BYLADEM1AIC, Verwendungszweck: Erdbebenopfer.