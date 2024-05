Vermisste 82-Jährige nach Hubschraubereinsatz in Kühbach gefunden

Am Dienstagabend kreist ein Hubschrauber über Kühbach. Eine 82-Jährige war von ihrem Pflegeheim vermisst gemeldet worden.

Schreckmoment in Kühbach: Ein Pflegeheim in der Pfarrer-Knaus-Straße meldet am Dienstagabend eine 82-jährige Bewohnerin als vermisst, gegen 20.30 Uhr kreist dann ein Hubschrauber über dem Ort. Gerade bei Einbruch der Dunkelheit sei der Helikopter nach Angaben der Polizei ein nützliches Einsatzmittel, da er über Scheinwerfer sowie Wärmebild- und Nachtsichtgeräte verfügt.

Helikopter über Kühbach: Vermisste Frau lag hilflos auf dem Boden

Die 82-Jährige ist laut Polizei "in Kühbach örtlich nicht orientiert". Gegen 21 Uhr meldete ein Passant der Polizei eine Person, die hilflos am Boden lag. Dabei handelte es sich um die 82-Jährige, die unverletzt in das Pflegeheim zurückgebracht werden konnte. (ddur)