Volkstrauertag steht im Zeichen der Demokratie

Der Volkstrauertag in der Gemeinde Kühbach stand ganz im Zeichen der Demokratie. Die Gedenkfeier in der Kirche zelebrierten Pfarrer Simon Fleischmann und Diakon Michael Gastl. Musikalisch begleitet von den Bläsern des Kühbacher Musikvereins wurde traditionell die Schubertmesse gesungen. Im Anschluss folgte das Totengedenken am Kriegerdenkmal. Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher erinnerte an die Gefallenen beider Weltkriege. Er betonte besonders: „Als eine Gesellschaft, der Demokratie, in der Menschenrechte und die Würde jeder und jedes Einzelnen wichtig sind, müssen wir zu unseren freiheitlichen Überzeugungen stehen, denn eine stabile, der Wahrheit verpflichtete Demokratie bedarf starker und überzeugter Menschen.“ Als äußeres Zeichen des Respektes legte Kerscher einen Kranz nieder und Pfarrer Fleischmann segnete diesen im Rahmen einer kleinen Andacht.

