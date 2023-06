Vollsperrung wegen Kanalbauarbeiten in Kühbach

Die Baumaßnahmen in der Schrobenhausener Straße in Kühbach beginnen Ende Juni. Die Bauzeit ist wahrscheinlich länger als geplant.

Die Kanalbaumaßnahmen an der Schrobenhausener Straße in Kühbach sind in drei Bauabschnitte unterteilt und werden von der Firma Rieblinger aus Weilach bei Gachenbach durchgeführt. Der erste Bauabschnitt wird voraussichtlich Ende Juni beginnen und bis Mitte August andauern.

Wie die Marktgemeinde Kühbach mitteilt, kann es allerdings zu Bauzeitverlängerungen kommen. Sehr wahrscheinlich müssten grundwasserabsenkende Maßnahmen durchgeführt werden müssen, heißt es in der Mitteilung.

Voraussichtlich in der letzten Juniwoche starten die Kanalbauarbeiten an der Schrobenhausener Straße in Kühbach. Foto: Karl-Heinz Kerscher

Die Bauarbeiten erfolgen unter Vollsperrung in einer Baufeldlänge von etwa 50 Metern. Das Baufeld eins erstreckt sich vom Regenüberlaufbecken in Höhe Auto Gasteiger bis zum Kreuzungsbereich Schulstraße/Pfarrer-Knaus-Straße.

Vermutlich ab September nächster Abschnitt in Kühbach

Der Bauabschnitt zwei betrifft den Kreuzungsbereich Schulstraße/Pfarrer-Knaus-Straße/Schrobenhausener Straße mit einer voraussichtlichen Bauzeit von drei Wochen, die Anfang September beginnen soll. Der dritte Bauabschnitt erfolgt vermutlich von Anfang Oktober bis Ende Dezember 2023.

Es besteht witterungsbedingt die Möglichkeit, dass sich Bauzeiten verschieben und das Ende der Maßnahmen in 2024 erwartet werden kann, so die Gemeinde. (AZ)