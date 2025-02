Warum es in Kühbach keine Hundetoiletten gibt

Sollen in der Gemeinde Kühbach Hundetoiletten aufgestellt werden? Der Gemeinderat hatte sich vor einigen Jahren dagegen ausgesprochen. Georg Schäfflers Vorschlag in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, diese Entscheidung zu überdenken, stieß bei Franz Lechner auf offene Ohren.

Zumindest auf den „Haupthundewegen“ konnte Lechner sich Hundeklos vorstellen. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass im Rahmen der Neugestaltung des Marktplatzes und der Umgebung auch an der Schrobenhausener Straße Grünflächen angelegt werden. „Für Hunde ideal“, fand Lechner.

Aichachs Bauhofleiter macht schlechte Erfahrungen mit Hundeklos

Engelbert Thumm war „strikt dagegen“. Hundebesitzer sollten die Beutelchen mit nach Hause nehmen, lautete seiner Meinung. Auch Michael Neumeyer sprach sich gegen die Beutelspender für Hundekot aus. Aufgrund seiner Erfahrung als Leiter des Aichacher Bauhofes sagte er, dass „Hundetüten immer genau in den Gräben und Wiesen“ landen. Für die Mitarbeiter des Bauhofes, die die Hundetoiletten leeren müssten, wäre das „nur ein Faktor mehr, dem man hinterherlaufen muss“.

Diesen Mehraufwand führte auch Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher ins Feld. Er war überzeugt: „Wenn ich als Hundehalter Disziplin habe, kann ich das Sackerl von daheim mitnehmen und werfe es daheim in meine Mülltonne.“ Über die rund 4000 Euro, die die Gemeinde an Hundesteuer einnimmt, wären die Toiletten nicht zu finanzieren, überlegte der Bürgermeister laut. Er appellierte an die Hundehalter, selbst Verantwortung zu übernehmen.