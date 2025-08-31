„Was tun im Notfall?“: Im Seniorenkreis gibt es Tipps

Der Seniorenkreis Kühbach trifft sich am Mittwoch, 3. September, um 14 Uhr im Sitzungssaal des Kühbacher Rathauses. Das Thema lautet: „Was tun im Notfall“. Referentin Nancy Rose-Steidle gibt wertvolle Tipps und zeigt Hilfeleistungen, die Leben retten können. Sie ist als Erste-Hilfe-Ausbilderin beim Bayerischen Roten Kreuz tätig und beantwortet die verschiedenste Fragen zu Notfallsituationen aus dem Seniorenalltag. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt, so dass ein gemütlicher Austausch von Neuigkeiten aus Kühbach möglich ist. Zur organisatorischen Planung wäre eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 08257/2111 erwünscht. (AZ)

