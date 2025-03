Weltgebetstag in Kühbach mit Meeresrauschen

In der Kühbacher Kirche St. Magnus fand eine Wortgottesfeier zum Weltgebetstag der Frauen statt. Unter dem Titel „wunderbar geschaffen“ vermittelte die Gottesdienstordnung von Christinnen der pazifischen Cookinseln eine inspirierende Botschaft über die Schönheit der Schöpfung und die Verantwortung der Menschen. Die Feier wurde vom Frauenbundmesseteam unter Leitung von Barbara Wagner gestaltet. Musikalisch begleitet wurde der Abend durch die Gruppe „Kaleidoskop“ unter Leitung von Helene Monzer, die mit ihren Klängen eine besondere Atmosphäre schuf. Die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher wurden am Anfang mit Meeresrauschen auf die Inselwelt auf der anderen Seite der Erde eingestimmt. Nach einer kurzen Landespräsentation über die Cookinseln erfuhren die Besucher etwas über das Leben von drei verschiedenen Frauen, beginnend mit dem Maon-Gruß-Worten „Kia Orana“ (ein gutes und erfülltes Leben). Sie wollten mit ihrer Lebensgeschichte bewusst machen, dass „Gott uns zu einer neuen Lebensweise aufruft: zum betenden Handeln in der Welt“.

Im Anschluss bedankte sich im Pfarrsaal die Vorsitzende des Frauenbundes, Kathi Böhm, bei allen Mitwirkenden für ihr Engagement. Die Teilnehmerinnen durften dabei eine landestypische Gemüsesuppe genießen. Der Weltgebetstag der Frauen verbindet über Ländergrenzen hinweg Menschen im Glauben und setzt ein starkes Zeichen für weltweite Solidarität und Zusammenarbeit. Mit der Kollekte des Weltgebetstages werden weltweit 100 Partnerorganisationen, die Frauen und Kinder unterstützen, gefördert.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.