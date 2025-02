Zufällig kommt auf: Für die Nutzung des Pfarrhauses gibt es keine Genehmigung

Im Pfarrheim der Pfarrei St. Magnus in Kühbach finden seit Jahrzehnten zahlreiche Veranstaltungen der verschiedenen Gruppen der Pfarreiengemeinschaft statt. Unter anderem trifft sich dort regelmäßig der Seniorenkreis. Die Räume werden auch gerne für private Feste gemietet. Dabei hat sich erst jüngst herausgestellt: Es gibt gar keine offizielle Genehmigung.

Das Manko kam erst kürzlich im Rahmen einer Begehung wegen anstehender Instandsetzungsarbeiten auf: Es existiert keine offizielle Genehmigung, wie das Gebäude genutzt werden darf. In der Sitzung am Dienstag holte der Kühbacher Gemeinderat das nun schleunigst nach.

Das Pfarr- und Jugendheim Kühbach wird 1993 eingeweiht

1993 fand die Einweihung des Pfarr- und Jugendheimes statt. Der alte Pfarrsaal wurde saniert. Ein neuer Querbau komplettiert seitdem wieder die ursprüngliche Bebauung des Pfarrhofes. Im Neubau befinden sich im Keller ein Bastel- und Gruppenraum, ein großer Abstellraum mit Kopierer, das Archiv und die Heizungsanlage. Im Erdgeschoss ist das Pfarrbüro untergebracht, im Obergeschoss die Pfarr- und Gemeindebücherei.

In dem denkmalgeschützten Gebäude müssen nun brandschutztechnische Mängel bereinigt werden. Dabei fiel auf, dass keine Unterlagen vorhanden sind, die belegen, dass die aktuelle Nutzung genehmigt ist. Im Flächennutzungsplan ist das Baudenkmal als „Fläche für den Gemeinbedarf“ ausgewiesen. Um Unsicherheiten in der Genehmigungslage zu beseitigen, regte die Bauaufsichtsbehörde daraufhin an, eine Nutzungsänderung für das Pfarrhaus zu beantragen – eine notwendige Formalität, um klare Verhältnisse zu schaffen.

Der Gemeinderat stimmte zu, dass das Pfarrhaus mit dem Büro im Erdgeschoss und der Wohnung im Obergeschoss sowie den Räumen im Erdgeschoss des Nebengebäudes weiterhin unverändert genutzt werden kann. Im Obergeschoss des Nebengebäudes waren bisher Schwesternzimmer ausgewiesen. Diese sollen jetzt der Pfarrwohnung und dem Pfarrbüro für Gästezimmer, Besprechung und Büro des Gemeindereferenten zugeordnet werden.