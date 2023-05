Kühbach

Zum Auftakt ist das Zelt beim Brauereifest beinahe rappelvoll

Plus Beim Vatertagstreffen zur Eröffnung des Kühbacher Brauereifestes ist viel los. Unterwegs sind nicht nur Väter. Spaß am Feiern haben viel mehr.

Von Inge von Wenczowski

Einen grandiosen Auftakt erlebte das Brauereifest an Christi Himmelfahrt in Kühbach. Das Wetter zeigte sich gnädig mit den Besuchern und Besucherinnen, die Sonne strahlte vom Himmel und so stand dem Startschuss für das traditionelle Festwochenende am Donnerstagvormittag nichts im Wege. Und es waren beileibe nicht nur Väter unterwegs.

Das Fest hat nunmehr seit Jahrzehnten einen festen Platz im Kalender des Wittelsbacher Landes. Es startete in diesem Jahr wieder wie gewohnt erst am Donnerstag, nachdem der Startschuss im vergangenen Jahr versuchsweise bereits auf den Mittwoch gelegt worden war. Einige Gäste konnten es wohl kaum erwarten, denn sie ließen sich bereits vor dem offiziellen Bieranstich die eine oder andere kühle Maß Festbier schmecken.

