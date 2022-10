Zusätzliche Mittagsbetreuung in Kühbach verursacht Mehrkosten

Der Schulverband Kühbach beschließt einen Nachtragshaushalt. Die Gebühren für die Ferienbetreuung werden erhöht.

Eine zusätzliche Gruppe in der Mittagsbetreuung der Kühbacher Grund- und Mittelschule ist vor allem der Grund, warum der Schulverband in seiner Sitzung über einen Nachtragshaushalt sprach. Dem Gremium gehören Kühbachs Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Karl-Heinz Kerscher, sein Schiltberger Kollege Peter Kellerer und Gemeinderätin Astrid Sagstetter an.

Für die neue Gruppe wird eine zusätzliche Mitarbeiterin mit fünf Stunden pro Woche eingestellt. Durch die zusätzlichen Kosten reduziert sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt um etwa 13.500 Euro. Im Vermögenshaushalt ergeben sich noch andere Mehrausgaben oder Mindereinnahmen. Für die Sanierung der 100 Meter-Laufbahn und den neuen Hartplatz war für heuer ein Zuschuss in Höhe von 35.000 Euro eingeplant. Hier habe eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 95.000 Euro eingenommen werden können, informierte Kämmerer Bernd Bitzl die Mitglieder des Schulverbandes. 48.500 Euro Zuschuss für die digitale Bildungsinfrastruktur werden dafür wahrscheinlich erst im nächsten Jahr ausgezahlt werden. Das alles berücksichtigte der Kämmerer im Nachtragshaushalt.

Die Gebühren für Ferienbetreuung in Kühbach werden erhöht

Im nicht öffentlichen Teil beschloss das Gremium, für 5000 Euro 25 Schülertische anzuschaffen. Die Gebühren für die Ferienbetreuung an der Schule werden sich von 14 auf 18 Euro pro Tag erhöhen, weil auch ein Mittagessen dabei ist.