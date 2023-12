Kühbach

12:00 Uhr

Zwei Tage Kühbacher Adventsmarkt

Der Kühbacher Adventsmarkt begeisterte an seinem neuen Standort im vergangenen Jahr die Besucherinnen und Besucher. Deshalb findet er auch heuer am Maibaum-Parkplatz statt.

Von Gerlinde Drexler

Der Kühbacher Adventsmarkt wird am Samstag, 2. Dezember, nach dem Familiengottesdienst eröffnet. Der Markt findet das zweite Jahr in Folge an einem neuen Standort statt.

Der Kühbacher Adventsmarkt war im vergangenen Jahr am neuen Standort am Maibaum-Parkplatz so gut angekommen, dass er dort auch heuer an zwei Tagen stattfindet. Eröffnet wird er am Samstag, 2. Dezember, nach dem Familiengottesdienst. Auch der Nikolaus hat sein Kommen zugesagt. Das Programm des Kühbacher Advents ist umfangreich. Der Samstag startet um 17 Uhr mit dem Familiengottesdienst in der Pfarrkirche St. Magnus. Gegen 18 Uhr folgt die Eröffnung des Adventsmarktes mit Begrüßung durch Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher. Das Nachwuchsorchester des Musikvereins des Marktes stimmt die Besucherinnen und Besucher mit weihnachtlichen Klängen ein. Gegen 19 Uhr wird der Nikolaus mit seinem Gefolge auf dem Adventsmarkt erwartet. Schafherde leistet den Besuchern in Kühbach Gesellschaft Am Sonntag, 3. Dezember, öffnet der Adventsmarkt um 15 Uhr. Um 15.30 Uhr gibt es eine Gesangseinlage der Kinder des Kindergartens St. Magnus. Gegen 17 Uhr besucht der Nikolaus erneut den Markt. An beiden Tagen leistet die Schafherde von Bernadette und Simon Tiltscher den Besucherinnen und Besuchern Gesellschaft. Der Musikverein Kühbach umrahmt den Adventsmarkt musikalisch. Der Elternbeirat des Kindergartens verkauft Basteleien und für Kinder gibt es ein Weihnachtskino. Für das kulinarische Angebot sorgen Vereine und Gruppierungen. (drx)

