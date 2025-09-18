Gemeinderat lehnt Hofaussiedlung und Milchviehlaufstall vorerst ab

Zwei aufwendige Bauanträge waren jetzt Thema im Kühbacher Gemeinderat. Für eine geplante Hofaussiedlung stellte ein Landwirt einen Antrag auf Bau eines Maststalles, einer Berge- und Maschinenhalle, eines Fahrsilos sowie eines Sickersaftbehälters. In einer Bauvoranfrage vor rund drei Jahren hatte der Gemeinderat dem Vorhaben zugestimmt. Nun hatten sich allerdings Art, Anordnung und auch Größe der Gebäude deutlich verändert. Außerdem teilte das Landratsamt mit, dass das Vorhaben nicht als Gesamtantrag zu behandeln ist. Der Landwirt muss also für jede Anlage einen eigenen Bauantrag stellen und Unterlagen nachreichen.

Den eingereichten Antrag einfach ablehnen, wollte ein Großteil der Gemeinderäte nicht. „Der Beschluss ist zu hart“, fand Bernd Haberl. Er hätte eine Formulierung, die zeigt, dass der Gemeinderat trotzdem hinter dem Vorhaben steht, bevorzugt. Es sei nur ein „ja“ oder „nein“ möglich, erklärte Bürgermeister Kerscher. Er bestätigte Michael Neumeyers Nachfrage, dass dem Bauherrn mit einem „nein“ keine Steine in den Weg gelegt werden. Von den 14 Gemeinderäten stimmten neun dafür, den Antrag abzulehnen.

Auch bei dem Bau eines Milchviehlaufstalles mit geschlossener Güllegrube in Unterschönbach stand der Gemeinderat grundsätzlich hinter dem Vorhaben. Zur Realisierung, wie sie der Bauantrag vorsah, wäre aber eine Geländeanpassung mit einer Auffüllung notwendig. Nachdem dort der Unterschönbach fließt, könnte die Anböschung bei Starkregenereignissen negative Auswirkungen für andere Anlieger haben, erklärte Kerscher. Der Antragsteller soll seine Planung anpassen. Hier fand es Cornelia Sibinger „nicht optimal“, den Antrag einfach abzulehnen. Sie konnte sich vorstellen, ihn zum Beispiel mit dem Vermerk „unter Auflagen“ zu genehmigen. Acht der 14 Gemeinderäte lehnten den Antrag ab.

Bau eines Wasserspeichers Die Lohner Agrar GmbH baut für die Bewirtschaftung ihrer Sonderkulturen zwei Technikcontainer und einen oberirdischen Wasserspeicher auf Haslangkreiter Flur. Damit soll eine standortnahe Wasserversorgung sichergestellt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Antrag zu.

Nachtrag zur Stellplatzsatzung Die Kommunalaufsicht sah es kritisch, dass der Markt Kühbach in seiner Stellplatzsatzung keinen Betrag für eine Ablösung vorsah, sondern im Einzelfall entscheiden wollte. Die Festsetzung eines Betrags wäre die rechtssicherste Variante. Der Gemeinderat setzte den Ablösebetrag auf 7500 Euro pro Stellplatz fest.