Was die Kühbacher vom Bürgermeister alles wissen wollen

Plus Bei der Bürgerversammlung kommen viele Fragen aus der Zuhörerschaft. Sie drehen sich um Flüchtlinge in Radersdorf oder die kaputte Kirchturmuhr.

Ein buntes Spektrum von Anliegen und Fragen brachten die rund 90 Zuhörerinnen und Zuhörer der Kühbacher Bürgerversammlung am Dienstag mit. Eine drehte sich um Flüchtlinge, die in eine Unterkunft nach Radersdorf kommen werden. Ein Bürger hat dem Landratsamt ein Haus zur Verfügung gestellt.