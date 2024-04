Kühnhausen

vor 35 Min.

Kühnhausener sorgen sich um Schulkinder und den Hochwasserschutz

Plus Bei der Bürgerversammlung in dem Pöttmeser Ortsteil wird auch die Wiederbelebung des Weihers angeregt. Bürgermeister Mirko Ketz zeigt sich offen für dieses Projekt.

Von Inge von Wenczowski

Kann der Weiher im Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen wieder hergerichtet werden? Diese und weitere Fragen kamen bei der Bürgerversammlung in Kühnhausen zur Sprache. Insgesamt 31 Bürger und Bürgerinnen, darunter zwei Gemeinderäte und ein Ortssprecher, waren ins Feuerwehrhaus gekommen, um dem Bericht des Bürgermeisters Mirko Ketz zu folgen und Fragen zu stellen.

Einer der Anwesenden merkte an, dass bereits vor mehr als zwei Jahren beantragt worden sei, den Weiher am Ort wieder nutzbar zu machen und herzurichten. Damals sei die Auskunft gewesen, dies wäre nicht im Sinne des Bund Naturschutzes. Allerdings hatte der Fragesteller vor Kurzem ein Gespräch mit dem Naturbeauftragten der Gemeinde Pöttmes, Ernst Haile, der zudem in leitender Position im Kreisverband des Bund Naturschutzes tätig ist. Dieser zeigte sich wohl überrascht, da das Vorhaben in seinen Augen sehr wünschenswert sei. Eine Sanierung sei gut für Mensch und Natur. Ketz erklärte, dass die Informationen zum damaligen Zeitpunkt dem widersprächen. Er zeigte sich jedoch offen für das Projekt. Auch die Idee, dort ein Feldkreuz wieder aufzustellen, nahm er gerne mit in die Agenda auf.

