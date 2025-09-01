Der Sisi-Schlosspark wird bunt: Am Wochenende ist wieder Kunsthandwerkermarkt

Am kommenden Wochenende findet erneut der Kunsthandwerkermarkt im Schlosspark des Sisi-Schlosses im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach statt. Mehr als 50 Kunsthandwerker, Designer und Künstler verschiedener Art werden ihre Kunst präsentieren oder vor Ort anfertigen. Der Kunsthandwerkermarkt ist am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Kunsthandwerkermarkt im Sisi-Schloss: Das ist am 6. und 7. September in Unterwittelsbach geboten

Das Spektrum des Marktes ist vielfältig: Beispielsweise werden Glasperlen, Hopfenkränze und Spezialbürsten live vor Ort gefertigt und eine Make-up-Expertin bietet eine individuelle Schminkberatung. Außerdem gibt es unter anderem für Hundebesitzer Beratungsmöglichkeiten, wie sie ihre Vierbeiner am besten ernähren können. Auch sonst bietet der Kunsthandwerkermarkt zahlreiche kreative und handgefertigte Unikate, von Kuhporträts auf Eichenholz bis hin zu Kindermode und Drechselkunst.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Neben Honig, Pestos und Elixieren gibt es Saufetzensemmeln, Würstl und Crêpes sowie Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei, kostenlose Parkmöglichkeiten sind ebenfalls vorhanden. (AZ)