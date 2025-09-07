Reges Treiben beim Kunsthandwerkermarkt am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach

Der Schlosspark um das Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach war am Wochenende Anziehungspunkt für viele Besucherinnen und Besucher aus dem Wittelsbacher Land und weit darüber hinaus. Beim Kunsthandwerkermarkt wurden handgefertigter Schmuck, Bekleidung, Accessoires und viele weitere Waren angeboten. Viele der Fieranten hatten nicht nur wegen der Kundschaft, sondern auch wegen des besonderen Ambientes teils weite Wege nach Unterwittelsbach auf sich genommen, um ihre ausgefallenen Werke zu präsentieren.

Diese reichten von Behausungen für Insekten über Zinngeschenke, Naturseifen und hochwertigen Silberschmuck bis hin zu Holzarbeiten und handgewickelten Wachsstöcken. Viele Besucherinnen und Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung nutzten den sonnigen Samstag für einen Bummel über den Kunsthandwerkermarkt. Kurz nach dessen Öffnung um 11 Uhr gab es am nahen Parkplatz fast keine freien Stellplätze mehr.

Kunsthandwerkermarkt am Sisi-Schloss bei Aichach lockt Händler aus Rheinland-Pfalz an

Einige der Händlerinnen und Händler hatten zum ersten Mal im Schlosspark ihren Verkaufsstand aufgebaut. Darunter Lena Gänsdorfer und Daniel Schmid aus dem Aichacher Stadtteil Klingen. Lena Gänsdorfer erzählte: „Das ist unser erster Markt. Ich hoffe, dass das Geschäft läuft. Im Internet und privat ist der Verkauf gut gelaufen.“ Alle ihre angebotenen Artikel aus Holz sind Unikate – angefangen vom Brotzeitbrettl bis hin zu größeren Werkstücken, die sogar als Hochzeitsgeschenk geeignet sind.

Einen Weg von 300 Kilometern hatte Stefan Kiefer aus Steinweiler in Rheinland-Pfalz auf sich genommen, um sein Standl im Schlosspark aufzubauen. Er bot Silberschmuck aller Art an, hauptsächlich aber Ringe in allen Größen. „Wenn wer ein Stück vergoldet haben will, mache ich das vor Ort“, sagte er und zeigte auf ein kleines Galvanisiergerät. „Ich war schon einmal da und bin gerne wiedergekommen“, so Kiefer.

Lustige Gesellen für den Garten wie diese hier gab es am Sisi-Schloss ebenfalls zu kaufen. Foto: Erich Echter

Malerin Jessica Adorjan aus Haunstetten: „Es gefällt mir hier“

Zum ersten Mal war auch die Illustrationsdesignerin und Malerin Jessica Adorjan aus dem Augsburger Stadtteil Haunstetten in Unterwittelsbach dabei. Sie präsentierte zahlreiche Bilder und sagte: „Es gefällt mir hier. Alles, was zu sehen ist, sind meine eigenen Bilder. Hauptsächlich male ich mit Acrylfarben.“ Für ein Bild brauche sie durchschnittlich sechs bis sieben Stunden. Sie zeigte auf ein Bild mit aufgesetzter Schlange und vielen bunten Steinen und fügte hinzu: „Wenn ich ein spezielles Werk anfertige, brauche ich schon mal einige Tage.“

Mandalas aller Arten und Größen waren am Stand von Lydia Weihrauch aus dem Friedberger Stadtteil Rinnenthal zu bestaunen. Foto: Erich Echter

Ein nicht alltägliches Handwerk vertrat Michaela Roncaldi aus Lützenhardt, einem Ortsteil der baden-württembergischen Gemeinde Waldachtal. Die gelernte Bürstenmacherin bot rund zwölf verschiedene Bürstensorten an. „Den größten Teil meines Sortiments habe ich selber angefertigt. Verwendet habe ich verschiedene Haare, darunter auch Borsten vom Wildschwein“, erzählte sie. In den Raum Aichach komme sie immer wieder gerne. Ihre Bürsten bot sie bereits in Inchenhofen und Augsburg an.

Seifenunikate am Stand von Erika und Thomas Hanke aus Oberumbach

Wer spezielle Naturseife suchte, war bei Erika und Thomas Hanke aus Oberumbach (Landkreis Dachau) richtig. An ihrem Stand konnten Kunden Seifenunikate erwerben. Erika Hanke erläuterte die Herstellung ihrer Seifen: „Unsere Seifen enthalten keine Konservierungsstoffe. In unserer Manufaktur wird alles mit der Hand angefertigt, angefangen vom Kaltrührverfahren bis zur Verpackung.“ Sie und Thomas Hanke waren heuer zum zweiten Mal beim Kunsthandwerkermarkt am Sisi-Schloss.

Am Stand von Lydia Weihrauch aus dem Friedberger Stadtteil Rinnenthal gab es Mandalas zu bestaunen, gemalen auf verschiedenen Materialien und auch als Geschenkidee. Mandala bedeutet soviel wie Kreis oder auch Kreisbild – „vom Zentrum ausgehend“. Beim Mandala ist immer ein Mittelpunkt festzustellen. Um ihn herum werden die Muster und Motive angeordnet. Der Begriff stammt aus dem indischen Sanskrit. In Tibet gibt es wiederum einen anderen Begriff für die Bilder und zwar „kyilkhor“. Übersetzt bedeutet das „Zentrum mit Umkreis“.

Tanja Ott aus Thaining bietet am Sisi-Schloss handgefertigte Wachsstöcke an

Wachsstöcke und Kerzen bot Tanja Ott aus Thaining (Landsberg am Lech) an. Sie lege großen Wert auf Herkunft und Qualität ihrer Waren, erzählte sie. Diese fertige sie nach alten Vorlagen und mit historischen Werkzeugen. Auch die Verzierung der Miniaturen, Kerzen und Wachstöcke sei reine Handarbeit. Vertreten war auch Shi Fischer aus Kaufering (Landkreis Landsberg) mit ihrer Kollektion kleiner, handgefertigter Taschen zum Anhängen an Rucksäcke oder Fahrräder oder zum Tragen in der Hand. Gut geeignet, um kleine Schätze zu sammeln oder Lieblingssachen mitzunehmen. „Alles ist mit Liebe handgemacht aus Bio-Stoffen und umweltfreundlichen Materialien“, so Fischer.

Auch die Kunden waren vom Markt begeistert. Michael Bangerter aus Schrobenhausen berichtete: „Ich komme jedes Mal zum Markt im Schlosspark, weil er mir gefällt.“ Kerstin Erhard aus Kühbach sah das ebenso.