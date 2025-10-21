Kunstpreis: Der Publikumspreis geht an den Ecknacher Hans Wiedemann

Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich der Sieger und die Zweitplatzierte beim Publikumspreis der Aichacher Kunstpreisausstellung lieferten. Mit fünf Stimmen lag am Ende Hans Wiedemann aus dem Aichacher Ortsteil Ecknach mit seiner Arbeit „erinnern“ vorn. Die Verleihung des Publikumspreises am Sonntag war zugleich der Abschluss der Ausstellung, die rund 780 Besucherinnen und Besucher gesehen hatten.

Es sei ein sehr hoher Zuspruch gewesen, freute sich Kunstvereins-Vorsitzender Werner Plöckl. „Wir hatten keinen Ausstellungstag unter 20 bis 25 Besucher.“ Und das, obwohl das San-Depot keine Location sei, die in jedem Veranstaltungskalender aufploppe. Alleine in der Museumsnacht, wo auch das Aichacher Volkstheater zwei Kurzaufführungen im San-Depot gehabt hatte, zählte der Kunstverein 302 Besucher. Die ständig steigenden Besucherzahlen wertete Plöckl als Beleg dafür, dass „die Ausstellung auch über Aichach hinaus wahrgenommen wird“.

Für Habermann ist es das letzte Mal als Bürgermeister

Für Bürgermeister Klaus Habermann, der seit Jahren Mitglied der Jury ist, die den Kunstpreisträger der Stadt Aichach auswählt, war es die letzte Ausstellung, die er in seiner Funktion als Bürgermeister begleitete. „Es war ein wahnsinnig vertrauensvolles und konstruktives Zusammenarbeiten“, sagte Werner Plöckl. Die Vielfalt und Bandbreite, „die wir in den vergangenen Jahren in Aichach aufgebaut haben, kann sich sehen lassen“. Sie sei ein Alleinstellungsmerkmal, fand der Vorsitzende des Kunstvereins. Plöckl kündigte an, dass der Verein nach der Kommunalwahl im kommenden Jahr Habermann die Ehrenmitgliedschaft antragen werde. „Das, was hier die letzten Jahre gelaufen ist, ist zu einem Großteil Ihrer Arbeit als Bürgermeister zuzuschreiben.“

Aber zurück zum Publikumspreis, der diesmal besonders spannend war. Insgesamt 406 Besucher hatten über die ausgestellten Arbeiten abgestimmt. 32 hatten ihre Stimme Ina Kohlschovsky für ihre Arbeit „nix dahinter“ gegeben, die damit auf Platz drei landete. 44 Stimmen bekam Brigitte Stenzel für „eu 1 und 2“.

Der Preisträger darf selbst seinen Namen in die Urkunde schreiben

Fünf Stimmen mehr, also 49, hatte Hans Wiedemann bekommen. Der Ecknacher, der jedes Jahr die Namen der Kunstpreisträger in die Urkunden einträgt, setzte dieses Mal seinen eigenen Namen in die Urkunde ein. Sein Kommentar zur Publikumswahl war typisch für den bescheidenen Künstler: „Es freut mich, wenn Ihnen meine Arbeit gefallen hat.“

Das Resümee des Vereinsvorsitzendem: „Jeder hier in der Ausstellung hat den Applaus verdient.“ Das Feedback sei äußerst positiv gewesen. „Manche Arbeiten polarisieren, andere nicht.“ Es sei immer wieder aufregend zu erleben, dass Kunst zu Diskussionen anrege, fand Plöckl.