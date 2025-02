Ausstellung im Krankenhaus: Gewittersturm trifft auf kleine Atempausen

Nach einer sehr langen coronabedingten Pause sind ab sofort wieder Bilder im Krankenhaus Aichach ausgestellt. Laut einer Mitteilung zeigen Claudia Freitag-Mair und Dieter Bauer bis Mitte des Jahres insgesamt mehr als 40 ihrer Werke und haben ihrer gemeinsamen Ausstellung den Titel „Kunst in Harmonie und Vielfalt: zwei unterschiedliche Perspektiven“ gegeben. Dabei erwarten die Besucherinnen und Besucher auch Gegensätze.

Zwei Künstler, zwei Perspektiven – ein gemeinsames Ziel: Die Erforschung von Harmonie und Vielfalt in der Kunst thematisieren Claudia Freitag-Mair aus Schrobenhausen und Dieter Bauer aus Aresing (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) in ihrer Ausstellung in Aichach. Ihre Werke kontrastieren auf den ersten Blick, aber sie ergänzen sich auch auf überraschende Weise. Manchmal ähneln sie sich, manchmal stehen sie im deutlichen Gegensatz – und genau darin liegt ihre Stärke: Sie eröffnen dem Betrachter eine inspirierende Bandbreite künstlerischen Schaffens.

Icon Vergrößern Claudia Freitag-Mair und Dieter Bauer widmen sich bei ihrer Ausstellung in Aichach dem Thema: Kunst in Harmonie und Vielfalt. Foto: Petra Bauer Icon Schließen Schließen Claudia Freitag-Mair und Dieter Bauer widmen sich bei ihrer Ausstellung in Aichach dem Thema: Kunst in Harmonie und Vielfalt. Foto: Petra Bauer

Dieter Bauer, ein experimentierfreudiger Autodidakt, fand in der Malerei einen Weg, persönliche Herausforderungen zu bewältigen. Was als Ausdrucksmittel begann, entwickelte sich laut Mitteilung zu einer Leidenschaft, die ihn zu vielen Ausstellungen im In- und Ausland führte. Seine Werke entstehen intuitiv während des kreativen Prozesses. „Mein Stil ist frei, und genau das gibt mir Raum zur Gestaltung“, sagt Bauer. Mit leuchtenden Farben und vielschichtigen Kompositionen greift er aktuelle Themen auf und lädt den Betrachter ein, seine Gedankenwelten zu erkunden. Seine Werke tragen unter anderem Titel wie „Unter Wasser“, „Strand“ oder „Gewittersturm“.

Künstlerin Claudia Freitag-Mair leitet Kulturamt der Stadt Schrobenhausen

Claudia Freitag-Mair, die gelernte Kirchenmalerin ist und Kunstgeschichte sowie klassische Archäologie studiert hat, schafft mit reduzierter Bildsprache und einer hellen, harmonischen Farbpalette Kunstwerke, die zur Ruhe einladen. „Ich möchte kleine Atempausen im Alltag schaffen“, erklärt die Künstlerin, die im Hauptberuf das Kulturamt der Stadt Schrobenhausen leitet. Die still präsenten Figuren ihrer Bilder strahlen Gelassenheit aus und eröffnen Raum für Reflexion. Ihre Kunst verbindet eine klare Balance aus Form, Farbe und Komposition und regt dazu an, innezuhalten und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Ihre Werke heißen zum Beispiel „woman in red“, „jumping“ oder „sunny walk“.

Icon Vergrößern Diese Werke von Dieter Bauer (linkes Bild) und Claudia Freitag-Mair (zwei Bilder rechts) sind aktuell im Krankenhaus Aichach zu sehen. Foto: Kathrin Ruf Icon Schließen Schließen Diese Werke von Dieter Bauer (linkes Bild) und Claudia Freitag-Mair (zwei Bilder rechts) sind aktuell im Krankenhaus Aichach zu sehen. Foto: Kathrin Ruf

Das Werk „Auf und Ab“ von Dieter Bauer, das aus zwei je 140 mal 70 Zentimetern großen Einzelbildern in Öl auf Leinwand besteht, soll am Ende der Ausstellung im Juni versteigert werden. Die Bilder sind in Metallleisten gerahmt, die beweglich sind und um 90 Grad über Eck gestellt werden können. Somit kann das Werk nicht nur an die Wand gehängt, sondern auch als Raumteiler gestellt werden. Gebote dafür können in einer Zettelbox im Krankenhaus abgegeben werden. Der Erlös kommt dem Förderverein des Krankenhauses Aichach sowie dem Paulihof in Unterbernbach zugute.

Öffnungszeiten: Die Bilder sind für Mitarbeitende und Patienten sowie Besucher zu den offiziellen Besuchszeiten zwischen 11 und 19 Uhr in den Fluren der Sprechzimmer im Erdgeschoss sowie im Treppenhaus und in den beiden Eingangsbereichen der Station im zweiten Stock zu sehen. (AZ)