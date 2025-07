David gegen Goliath: Landgericht weist Beschwerde der Bayernwerke gegen Sielenbach zurück

Ein kleines Erdbeben hatte die Gemeinde Sielenbach im Oktober vergangenen Jahres mit der Vergabe der Stromkonzession ausgelöst. Bewerber um das Stromnetz war nicht nur der Energieversorger Bayernwerk. Auch die Energiebauern, die ihre Wurzeln in der Gemeinde haben, hatten ein Angebot abgegeben. Bei der Auswertung der Angebote hatten sich die beiden Bewerber ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Letztlich hatten die Energiebauern die Nase vorn und der Gemeinderat entschied sich für sie als neuen Stromlieferanten. Dagegen ging Bayernwerk mit einer Rüge, also einer formellen Beanstandung, vor, die Anfang Juli am Landgericht München verhandelt wurde. Nun liegt die Entscheidung des Gerichts vor.

