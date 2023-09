2400 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg sind von Demenz betroffen

Bei der Demenzwoche stehen Betroffene und ihre Angehörigen im Mittelpunkt. Veranstaltungen im Landkreis Aichach-Friedberg sollen Verständnis für die Krankheit wecken.

Vom 15. Bis 24. September fand die bayerische Demenzwoche statt. Auch der Landkreis Aichach-Friedberg beteiligte sich mit mehreren Veranstaltungen an der Aktionswoche, um die Menschen für Demenzkrankheiten zu sensibilisieren und Verständnis zu wecken für Betroffene dieser degenerativen Krankheiten und deren Angehörigen. Den Abschluss bildete ein Konzert-Café im Aichacher Kreisgut.

Besonderen Zuspruch fand eine Filmvorführung im Cineplex. Dort wurde der Streifen "Diagnose Demenz - ein Schrecken ohne Gespenst" gezeigt. Schon zum zweiten Mal. Das Interesse war laut Regisseur Günter Roggenhofer noch größer als beim ersten Mal. Nicht alle erhielten Einlass. Deshalb hat er kurzfristig mit dem Aichacher Kino eine Zusatzvorstellung am Sonntag, 1. Oktober, um 17 organisiert.

Betroffene können das Konzert in Aichach einfach genießen

Daneben gehörten ein Vortrag und ein Ausflug in eine der drei „demenzfreundlichen“ Apotheken (diese verfügen über besonders geschultes Personal) im Landkreis zum Programm der Aktionswoche. Ein Konzert-Café im Kreisgut in Aichach bildete den Abschluss. Unter dem Motto „Einfach mal was Schönes“ sollte diese nachmittägliche Veranstaltung in lockerer Runde und mit ungezwungener Atmosphäre bei entspannter Musik einen Raum bieten „wo man auf nix aufpassen muss“, betonte Ingrid Hafner-Eichner, Leiterin des Sachgebiets Senioren, am Landratsamt.

Gemeinsam mit Angelika Manz von der Fachstelle für pflegende Angehörige wurde das Konzert-Café im Kreisgut auf die Beine gestellt. Weder Betroffene noch Angehörige müssten sich in dieser gemütlichen Runde bei Kaffee und Kuchen darüber Sorgen machen, ob man unangenehm auffällt, etwas verschüttet, vergisst oder etwas nicht kann. „Einfach hier sein, zuhören“, sagte Manz.

Das Trio "Café Voyage" aus München sorgte bei geselligem Beisammensitzen und Kaffeetrinken für entspannte Atmosphäre im Aichacher Kreisgut. Foto: Alice Lauria

In Bayern leben derzeit laut Staatsministerium für Gesundheit und Pflege rund 270.000 Menschen mit Demenz. Etwa 70 Prozent davon sind Frauen. In der Altersgruppe über 90 Jahren weist jeder Dritte demenzielle Symptome auf. Im Wittelsbacher Land waren es im Jahr 2019 insgesamt 2400 Betroffene. Musikalisch untermalte den Nachmittag das Trio „Café Voyage“ aus München mit Chansons, Swing und Jazz, unter anderem auch in deutscher Sprache.