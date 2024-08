Aichacher Gymnasiasten üben sich in Kommunalpolitik

Auf der kommunalen Ebene werden wichtige Entscheidungen für das Zusammenleben in Landkreis und Gemeinde getroffen. Insbesondere jungen Menschen fehlt aber oftmals das Bewusstsein dafür, was eigentlich in ihrer Heimatgemeinde und im Landkreis diskutiert und entschieden wird. Einer der Gründe: In den Schulen wird Kommunalpolitik kaum behandelt. Im Deutschherren-Gymnasium Aichach hat man sich entschieden, diese Lücke im Lehrplan zu schließen. Thema war der ÖPNV im fiktiven Landkreis „Langenhausen“. Mit realistischen Rollenprofilen ausgestattet, konnten die Schülerinnen und Schülern mehrere Kreistags- und Fraktionssitzungen nachspielen. Dabei führten sie leidenschaftliche Diskussionen und vertraten ihre Standpunkte hartnäckig.

Abgerundet wurde der Vormittag im Landratsamt von einem Gespräch mit dem Hausherrn, Landrat Klaus Metzger, der den Schülern Rede und Antwort stand. Der „Lernort Landratsamt“ kann von allen weiterführenden Schulen aus dem Landkreis ab der achten Klasse durchgeführt werden. Bei Interesse an dem Planspiel können sich Lehrkräfte direkt an Götz Gölitz vom Bildungsbüro in Landratsamt wenden, telefonisch unter 08251/92-4861 oder per E-Mail an goetz.goelitz@lra-aic-fdb.de.