Benjamin Bannert ist ein Eisenbahner mit Herz

Benjamin Bannert und Thomas Spillker sind „Eisenbahner mit Herz“. Das haben die beiden Mitarbeitenden der Bayerischen Regiobahn (BRB) Fahrgästen zu verdanken, die sie beim deutschlandweiten Wettbewerb des Vereins „Allianz pro Schiene“ vorgeschlagen haben. Bei einer Gala in Berlin wurden die beiden geehrt.

Benjamin Bannert, Triebfahrzeugführer im Netz Ammersee-Altmühltal, wurde in Berlin als Landessieger Bayern geehrt. Er half einer Frau mit Kreislaufproblemen, als viele andere einfach wegschauten und sie ignorierten. Ihr wurde schwindelig und sie musste sich am Bahnsteig auf den Boden setzen. Nur Benjamin Bannert kam ihr zu Hilfe und besorgte ihr ein Getränk, um den Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. Das beeindruckte auch die Wettbewerbsjury und so wurde der BRB-Triebfahrzeugführer zum Landessieger gekürt. Benjamin Bannert ist im gesamten Netz Ammersee-Altmühltal eingesetzt, also auch immer wieder auf der Paartalbahn.

Thomas Spillker, Kundenbetreuer im Netz Chiemgau-Inntal, half einer älteren Dame, die ihr Handy zuhause vergessen hatte und somit ihr Onlineticket nicht nachweisen konnte.

