Beratung für Menschen mit Sehproblemen im Landratsamt

Der Blindenverein Augsburg und Schwaben (BlAuSch) bietet am Donnerstag, 19. September, eine Beratungsstunde für blinde und sehbehinderte Menschen und ihre Angehörigen sowie Menschen mit Sehproblemen. Die kostenfreie Beratung findet ab 16 Uhr im Landratsamt Aichach, Münchner Straße 9, Raum U1, statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Alfred Schwegler berät zu Augenkrankheiten und was man dagegen tun kann in einer individuellen Beratung. Kleine technische Helferlein sind immer dabei. (AZ)