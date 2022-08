Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange: Sichtbar in der neuen Rolle

Plus Was der CSU-Politiker von Friedrich Merz, Olaf Scholz und der Oppositionsarbeit hält und wie schwierig die Energiewende bei ihm zu Hause umzusetzen ist.

In zwölf Jahren hat sich Ulrich Lange kontinuierlich im Berliner Reichstag nach oben gearbeitet. Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Donau-Ries, zu dem auch acht Kommunen aus dem nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes gehören, wurde als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union vor der Bundestagswahl im vergangenen Herbst zumindest für einen Staatssekretärsposten gehandelt. Manche Beobachter trauten ihm noch mehr zu. Doch jetzt ist alles anders.